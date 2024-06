Rute Malagueta

créditos: Ana Oliveira

E entre 80 mil pessoas, o fim da tour de uma despedida de solteira. Rute Malagueta celebrou os últimos dias antes de casar com as suas "cavaleiras" na praia La Malagueta, em Málaga, Espanha, e decidiu terminar “a festa” na cidade do rock. A inspiração para o look escolhido para o dia que tinha Doja Cat e Camila Cabello como cabeças de cartaz foi o tema da despedida com as amigas: "The Last Rodeo".

créditos: Ana Oliveira

"Estou em modo cowboy, mas em modo noiva e as minhas amigas de cavaleiras de preto", partilha com entusiasmo. Deste modo, vestiu um top e uma saia comprida de renda branca da Sahoco, marca portuguesa, e botas texanas castanhas "para aguentar o pó". Para afirmar ainda mais o estilo rodeo, usou um chapéu de cowboy branco no qual colocou um “véu improvisado”.

Bela Barata, 25 anos

créditos: Ana Oliveira

“Mooo”, o hit viral, de Doja Cat inspirou o look de Bela para o dia de encerramento do festival que se realizou, pela primeira vez, no Parque Tejo. Calças cargo wide legs pretas com bolsos laterais, top comprido de alças largas com estampado animal, chapéu cowboy cor-de-rosa já seriam elementos suficientes para fazer jus à canção. Porém, os detalhes fazem sempre diferença e o colar, o cinto preto com tachas prateadas, o leque cor-de-rosa, as botas pretas robustas com plataforma e a maquilhagem fazem o visual saltar do “Velho Oeste” para um ambiente festivaleiro.

Alice Junqueira, 29 anos

O calor, que assolou o último dia do evento, o brilho e o preto foram a inspiração de Alice para se vestir para o festival. Profjam e Ne-yo foram os artistas que esta festivaleira veio para assistir.

Lucaos, 26 anos

Inspirou-se no nome do festival mas procurou dar um toque de irreverência "à pegada preta e prata". "Foi tudo feito à mão", partilha. "Eu sou ator e como tudo ajuda a construir um personagem, eu vou sempre me adequando ao meio onde me encontro". As lentes de contacto, explica, "vêm coroar tudo isto".

Ingred Lopes, 34 anos

Para preparar o outfit, a festivaleira pegou em referências do mais recente trabalho de Luísa Sonza. Resultado? Este look futurista e vibrante, que é, igualmente, "fresco". O rosa é a cor de destaque e constrata com o preto. Nem o cabelo – com tranças grossas cor-de-rosa – foge à temática.

Já o body cavado de renda preto a cobrir a zona dos seios com uma faixa rosa a dizer “Warning”, combinado com as calças de cintura baixa cor-de-rosa metal, revela um lado mais atrevido e brincalhão desta admiradora de Sonza.

Arlindo Motta, 36 anos

O último álbum de Beyoncé, "Cowboy Carter", foi a grande inspiração do festivaleiro, afinal, existe no Brasil uma cultura semelhante ao country do Texas, o estado norte-americano onde a Diva mundial nasceu. "A gente tem Ana Castela, Bia Dias, Simone Mendes", enumera. "E a própria Luísa", acrescenta, partilhando que é a cantora que veio ver. "Ela está também nessa pegada", contextualiza.

Afirmando que, em conjunto com os dois amigos, "quis entregar mesmo tudo", o fã de Luísa Sonza combinou peças de vestuário brancas com acessórios vermelhos (brinco de penas e lenço típico de cowboy) e brilhantes. No final, conseguiu criar um visual equilibrado ao mesmo tempo que impactante e adequado para eventos ao ar livre.

Beatriz Silva, 29 anos e Andreia Pacheco, 28 anos

Ana Oliveira

O animal print foi a inspiração do look de Beatriz, que tanto tem de arrojado como de misterioso. A jovem, que comenta que a "moda é cíclica", confessa que "já tinha usado, depois odiei e, agora, uma pessoa começa a ver tanto que começa a amar outra vez"( o estampado animal).

Talvez o seu outfit seja uma declaração de amor à tendência, uma vez que, ao apostar num body preto bastante recortado e botas altas estilo militar, destaca as bermudas com estampado animal -- e a sua sensualidade. O lenço com animal print por cima do boné ajuda a realçar este padrão tendência e adiciona exotismo ao visual, enquanto os óculos escuros conferem-lhe mistério.

Já a amiga, a Andreia, optou por seguir outras das tendências do momento: o oversized (tshirt branca) e a renda (saia). E porque ambas admitem serem fashion victims, Andreia complementou o seu look com uma mala pequena preta que não só contrasta com a tshirt e saia branca, como dá um toque de elegância sem roubar a atenção do outfit.

Yan Muller, 29 anos

A “era country” que ocupa tops musicais e que é composto por cantoras norte-americanas e brasileiras foram a fonte de inspiração do look preto total de Yamila, que, fugindo à tendência dourada, apostou em acessórios prateados para complementar o visual e dar-lhe ainda mais ousadia. É que já tinha ousado ao apostar num calções minis e numa camisa transparente, no fundo, ao não se limitar ao estilo de cowboy.

Rita, 40 anos

créditos: Ana Oliveira

Com um crop top com lantejoulas brilhantes e coloridas e umas calças retas em tecido vinil, Rita parece saída do futuro. Sem recorrer a muitos acessórios, apenas argolas médias e óculos de sol escuros, conta-nos que não foi difícil vestir-se para ver Ne-Yo. As calças que traz consigo são de uma coleção que gosta muito: “Rita Ora x Primark” e o top de uma coleção antiga da Pull&Bear. Apesar de no seu dia a dia não ser adepta de brilho, decidiu seguir o conselho da irmã para ter um ar mais festivo no último domingo da 10ª edição do RiR.

Débora, 27 anos

créditos: Ana Oliveira

No seu dia-a-dia, veste-se “sempre diferente” e, por isso, na hora de decidir o que vestir para o Rock in Rio não foi complicado – o que explica o lado casual do look de Débora que é bem ao estilo festival ao ar livre.

Com tranças longas e dois totós, esta festivaleira é mais uma prova que as tranças são tendência neste verão – tal como o oversized. O estilo edgy, refletido nos tons cinzento escuro e preto, demonstram que a festivaleira inspirou-se no espirito do evento.