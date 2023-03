De que é que é feita a Mustique? Uma viagem pelo universo da marca que procura o insólito no quotidiano e vice-versa, explorando o limiar entre a fantasia e a realidade. Ideias vestem-se ou ganham forma em cenários idílicos, onde cogumelos florescem e as nuvens passam devagar entre as cores do arco-íris.

A Mustique é uma marca fundada em Lisboa por dois amigos de infância – Vera Caldeira e Pedro Ferraz. Através de peças coloridas e um imaginário quase surrealista, são redefinidos os limites entre a irreverência e a sofisticação. Todas as coleções são produzidas em Portugal.