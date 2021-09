O mestre Giorgio Armani, o primeiro a fechar as portas ao público há 18 meses, quando a covid-19 se começou a espalhar na Lombardia, irradiava felicidade ao apresentar a sua nova coleção a um público de convidados seletos no segundo dia da Semana da Moda de Milão.

"Receber o público é emocionante. Embora agora a palavra passe para o público! Como sempre, vamo-nos expor ao seu julgamento!", comentou o criador da icónica marca italiana.

O estilista, que revisou alguns dos símbolos da empresa, continua a experimentar depois de tantos anos e usa materiais inovadores, como quando lançou a sua marca em 1981 e se estabeleceu no panorama internacional.

Armani, que desde então aposta em oferecer roupas funcionais e ao mesmo tempo elegantes a preços acessíveis, continua a conquistar a audiência com as suas propostas, peças às vezes unissexo, blazers amplos, de corte perfeito, que todos querem ter no armário, como uma joia.

"Lembro-me do dia em que desenhei o logo da águia, que se tornou em seguida no logo da Emporio. Estava a falar ao telefone com Sergio Galeotti, meu sócio na época, que me dizia: Temos que criar a nossa própria Lacoste! Pensei, o que será que voa alto sobre todas as pessoas? Pois então, a águia", contou.

A chamada "revolução silenciosa", que Armani causou no mundo da moda, sobrevive há quase meio século graças à introdução do denim, com o qual abriu o desfile em Milão com jeans em patchwork.

A elegância e a sobriedade destacam-se na nova coleção, inspirada em países longínquos, com calças fluidas que evocam o deserto, camisas de gola Mao e cores vivas de terras distantes.

As suas roupas não são rígidas, mas sempre leves, flexíveis, em linho ou seda lavada.

Como faz para continuar a inovar? À pergunta, o estilista responde sem hesitar: "Olhando ao meu redor e não fazendo o que me propõem. Essa é a minha forma de pensar e nunca me vou render", admitiu.

Veja o desfile na íntegra em baixo.