'Let's Rock!' é o tema da coleção primavera/verão da marca italiana Elisabetta Franchi que desfilou durante a Semana da Moda de Milão.

Uma coleção dedicada à música industrial da década de 1980 e 1990, que explora e se inspira na banda de rock que, ainda hoje, após mais de 40 anos, continua a ser única no palco mundial, transformando a sua música em arte: os Depeche Mode.

A passerelle transformou-se num concerto estético com volumes contrastantes, peças de vestuário com silhuetas limpas e cortes minimalistas, bem como proporções que oscilam entre o oversized e super-fit. Calções micro e vestidos curtos alternam-se com interpretações 'New Rock' de looks de passadeira vermelha, combinados com 'biker boots'.

A paleta de cores caracteriza-se por uma predominância dos tons neutros, tais como o cinzento, o preto e o branco, pontuadas por nuances como o dourado e o prateado. As cores metálicas remetem para o palco, guitarras e bastidores, conferindo uma sensualidade extrema que irrompe e preenche o espaço.

O nome Depeche Mode teve origem numa ideia do icónico vocalista David Gahan, que se deparou com a revista francesa La Moda Veloce, La Moda passageira. Esta é mais uma prova de como a relação entre a música e a moda é forte e duradoura ao longo do tempo.

A moda que evolui na sua natureza dinâmica é, precisamente, o exercício de estilo com o qual a coleção primavera verão 2024 de Elisabetta Franchi foi concebida.

Clique na galeria e veja o desfile de Elisabetta Franchi.