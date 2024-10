Fernanda Serrano

créditos: © Ana Caetano

“Conheci o trabalho do Carlos a propósito de uma festa de Natal da TVI. Queria vestir algo especial e pedi ao Paulo Subtil para me arranjar o outfit mais bonito que ele tivesse na Showpress. Acabou por ser uma peça lindíssima do Carlos Gil e, a partir daí, nunca mais o larguei.

Ele é um homem extremamente atento, um artista à frente das tendências, que procura desafiar os limites criativos. Não se limita a cores neutras; gosta de arriscar, de ser ousado nas suas paletas e expressões visuais. É um provocador nato, e aborda frequentemente temas ligados a preocupações sociais e à mulher dinâmica — aquela que se envolve com a política, investe no seu progresso profissional, mas que não abdica da feminilidade, da maternidade e de ser uma cidadã ativa.

Além disso, as suas criações são inteiramente usáveis, não se destinam apenas aos desfiles. O Carlos desenha peças para serem vestidas em diversas ocasiões da vida, algo que valorizo profundamente. Ele tem uma capacidade rara: trabalha de dentro para fora, começa sempre pela mulher, pelas suas características e necessidades, antes de pensar na roupa. Isso é o que faz dele um artista de excelência."

Liliana Filipa

créditos: © Ana Caetano

“O Carlos tem a capacidade única de realçar o melhor da mulher, revelando a sua sensualidade e força. As suas peças, embora pensadas para o dia a dia, são sempre marcadas por um toque de glamour que as torna verdadeiramente especiais.

Ele adapta-se com facilidade às novas tendências, e está sempre atualizado sobre o que está em alta a cada estação. A sua evolução ao longo do tempo tem sido notável. Sempre que visto as suas criações, sinto-me confiante e profundamente feminina.”

Joana Aguiar

créditos: © Ana Caetano

"Conheci o trabalho do Carlos há dez anos e, desde então, acompanho-o de perto. A sua arte visual sempre me fascinou e identifico-me muito com ela. Considero-o um artista extraordinário, capaz de interpretar de forma sublime a mulher moderna e contemporânea, refletindo perfeitamente as suas aspirações e o seu dia a dia.

Adoro sentir-me jovem, bonita e confiante, e ele tem esse dom único de fazer qualquer pessoa sentir-se poderosa. Um exemplo marcante disso foi o vestido com que desfilei na temporada passada, na coleção outono/inverno 2024 da ModaLisboa. Era absolutamente deslumbrante e, desde o primeiro instante, senti uma forte conexão com a peça — sem dúvida, a minha favorita dele."

Oceana Basílio

créditos: © Ana Caetano

“Quando vi os designs do Carlos pela primeira vez, o que mais me impressionou foi a qualidade, a elegância e a funcionalidade das suas criações — ele desenha peças para serem usadas, o que me cativou profundamente. Sou apaixonada pelos seus vestidos e casacos de inverno, sempre executados com um nível de perfeição notável.

O Carlos é um estilista que soube evoluir de forma extraordinária, sem nunca perder o equilíbrio ou comprometer a qualidade do seu trabalho. Cada vez que utilizo as peças dele é sempre um momento muito especial.”

Teresa Tavares

créditos: © Ana Caetano

"Usei um vestido do Carlos no lançamento da novela Cacau, em janeiro, e foi uma experiência inesquecível. A peça era deslumbrante, num tom bege adornado com pedras, e lembro-me de me apaixonar por ela à primeira vista — nem sequer quis experimentar mais nada. Esse momento levou ao convite do Carlos para desfilar para ele na 62.ª edição da ModaLisboa, com a coleção outono/inverno 2024.

O que mais admiro no seu trabalho é o cuidado minucioso que ele tem com o conforto da mulher, criando sempre peças que a valorizam. Para o Carlos, é essencial que a mulher se sinta elegante, bonita e feminina, mas também confortável. E é exatamente assim que me sinto sempre que visto as suas criações. Para mim, essa combinação de beleza e conforto é fundamental.”

Olívia Ortiz

créditos: © Ana Caetano

"Eu conheci o trabalho do Carlos Gil antes mesmo de sonhar com uma carreira na televisão. Na altura, estava a tirar a licenciatura em Fisioterapia no Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde o Carlos lecionava, e foi lá que me cruzei com o seu talento. Cheguei até a desfilar para ele naquela época.

Posso dizer que conheço o percurso do Carlos desde o seu início e é evidente a linha de identidade naquilo que o Carlos produz e que se destaca muito – os acabamentos e a sofisticação. Ele valoriza profundamente a elegância feminina, uma qualidade que me fascina nas suas peças. Sempre que visto algo dele, sinto-me exatamente assim — elegante e empoderada."

Sharam Diniz

créditos: © Ana Caetano

"O Carlos habituou-nos à elegância e ao glamour, sempre com um toque ousado. Ele não teme arriscar e sair da sua zona de conforto, algo que se reflete nos seus desfiles, onde há sempre um elemento de surpresa — seja um momento de clímax, um convidado inesperado ou até música ao vivo. Nunca sabemos o que nos espera, e essa imprevisibilidade é uma das características mais fascinantes do seu trabalho.

Embora o sucesso seja relativo, acredito que a consistência é o fator essencial para o alcançar. Independentemente das adversidades e dos altos e baixos, é a consistência que nos leva ao topo e, mais importante ainda, nos mantém lá. O Carlos é, sem dúvida, um exemplo de sucesso. Ao longo de mais de 25 anos de carreira, conseguiu preservar o seu nome, a sua marca, os seus desfiles e as suas coleções com uma qualidade impecável.

Vestir as suas peças é uma experiência única! Costumo brincar e dizer que sou rica de espírito, mas que o Carlos me faz sentir milionária!”

Liliana Campos

créditos: © Ana Caetano

"Conheci o trabalho do Carlos há muitos anos, durante o Portugal Fashion. Na altura ele era o responsável pelo guarda-roupa da Maria Cavaco Silva, e tive a oportunidade de entrevistar ambos. Estou extremamente orgulhosa de todo o percurso dele, ele cresceu muito, afirmou-se e o melhor de tudo é que ainda tem muito para nos dar.

De coleção para coleção há uma constante maturidade e inovação. A criatividade pulsa dentro dele e mal posso esperar para ver o que aí vem. No ano passado, para os Globos de Ouro, usei um vestido dele que ainda não tinha sido mostrado ao público e foi um privilégio e um momento muito especial para mim."

Inês Campos Silva

créditos: © Ana Caetano

“O Carlos tem uma habilidade única de transformar o clássico e intemporal, acrescentando-lhes sempre um toque distinto que torna as suas criações verdadeiramente fascinantes. Embora esteja atento às tendências, ele nunca perde a sua assinatura — as peças de Carlos Gil são facilmente reconhecíveis.

Falando em peças, uma das minhas favoritas é, sem dúvida, um casaco de pelo castanho pelo qual fiquei obcecada. Corri atrás dele, mas alguém o conseguiu primeiro!”