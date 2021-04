É uma das marcas europeias que mais roupa interior vende, foi criada há 25 anos e conta atualmente com uma rede de 1.390 lojas em 40 países. Em 1996, precisamente 10 anos após ter fundado o grupo empresarial Calzedonia, o empreendedor Sandro Veronesi, nascido em Ala, nos arredores de Trento, no norte de Itália, decidiu lançar uma etiqueta que viesse revolucionar o mercado global de lingerie. Hoje, também vende pijamas e vestuário desportivo e tem vindo a reforçar a aposta na moda sustentável.

Nascida em Verona, foi, de imediato, um sucesso europeu. "A Intimissimi tem uma história rica e fecunda. A marca começou a liderar o mercado da roupa interior na Europa desde a sua criação", refere o site da marca. A etiqueta teve um impulso comercial ainda maior quando, em 2007, começou a ser vendida nos estabelecimentos comerciais da Victoria's Secret nos EUA, no âmbito de um acordo entre os dois grupos empresariais. Em 2015, a modelo israelita Shlomit Malka tornou-se o rosto da marca.

Dois anos depois, seria substituída pela atriz norte-americana Dakota Johnson. Nessa altura, a desportista sérvia Ana Ivanovic, a empresária e crítica gastronómica britânica Ella Mills e a modelo russa Irina Shayk, ex-namorada do futebolista português Cristiano Ronaldo, também protagonizaram campanhas da marca, que aposta no conforto e na elegância. Ainda em 2017, o empreendedor italiano abriu uma loja da Intimissimi com 500 metros quadrados na prestigiada Quinta Avenida, em Nova Iorque, nos EUA.

Numa altura em que a moda sustentável atrai atenções como nunca, a Intimissimi anunciou o lançamento de um projeto em Itália, desenvolvido em parceria com a Humana People to People Italia, uma organização internacional sem fins lucrativos, integrada numa fundação que também atua em Portugal, que financia parte das suas iniciativas solidárias através da recolha, da reutilização e da revenda de roupas usadas. A ideia é promover o reaproveitamento e a economia circular, reduzindo o desperdício.