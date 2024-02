Desde 2019, Dua Lipa tem liderado a gama Libre como Embaixadora Global da marca, uma líder cultural e um ícone da sua geração, Dua irá trabalhar com YSL Beauty para quebrar os limites da beleza em nome de uma autoexpressão ousada e de uma liberdade destemida, lê-se no comunicado.

Com uma carreira que transcende fronteiras, Dua Lipa é conhecida não apenas pelo seu talento musical, mas também pelo seu estilo inconfundível e atitude ousada. A parceria entre a Yves Saint Laurent Beauty e Dua Lipa procura expressar uma fusão entre a elegância intemporal da marca e a modernidade vibrante que a artista incorpora.

"Para mim, as fragrâncias e a maquilhagem são uma forma diferente de autoexpressão, uma maneira de explorar o meu lado lúdico, a minha criatividade e a minha individualidade. Estou entusiasmada por poder fazer parte da família YSL Beauty durante este percurso.", afirma Dua Lipa em comunicado.

"Dua Lipa traz uma energia eletrizante à nossa marca, inspirando as mulheres a não usarem apenas maquilhagem, mas a afirmarem-se, a si próprias e aquilo que defendem.", comenta, em comunicado, Stephan Bezy, International General Manager YSL Beauty. "A sua influência é uma celebração da individualidade, uma declaração de empoderamento, incentivando todas as pessoas a abraçar a sua beleza única com confiança."

Dua Lipa estará na vanguarda de futuras campanhas da Yves Saint Laurent Beauty, incorporando a sua influência única para celebrar a diversidade e a beleza em todas as formas. A marca espera, com esta parceria, revolucionar a indústria da beleza e inspirar milhões a explorar e a abraçar a sua própria criatividade através da maquilhagem.