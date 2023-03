Algures entre a seriedade real da mitologia e a estética doce dos contos infantis está a coleção de Constança Entrudo. "Don’t look back!" nasce em colaboração com a ilustradora Ema Gaspar e apresenta-nos o sempre curioso "The Threads Monster" enquanto fio condutor de mais uma história.

A apresentação contou com a presença de Sílvia Alberto.