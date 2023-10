Devotion é a nova linha de maquilhagem da marca Dolce & Gabbana que acaba de chegar ao mercado português. Aqueles que seguem mais atentamente os lançamentos da marca italiana depressa vão perceber que o nome escolhido é uma homenagem à ultima fragrância da dupla italiana, o Devotion Eau de Parfum.

Um rímel, um pó iluminador e um batom são os três produtos de makeup que acabam de ser adicionados à marca de maquilhagem e com os quais vai poder criar looks que se adaptam a qualquer ocasião dia. Uma das suas particularidades é a sua fórmula vegan.

"As formulações veganas inovadoras contêm ingredientes ativos extraídos de ingredientes naturais, cultivados por pequenas comunidades italianas, uma prova da constante atenção da casa de moda às suas raízes", pode ler-se no comunicado enviado.

O Illuminating Face Powder é um pó infundido com óleo de longa duração e com uma tonalidade que se adapta a todos os tipos de pele, dando mais luminosidade ao rosto de uma forma natural. Este consegue incorporar "um novo princípio ativo cosmético, natural e sustentável, derivado da reciclagem do bagaço do vinho Aglianico produzido na Campânia, conhecido pelas suas propriedades antioxidantes e hidratantes, que ajudam a minimizar os sinais de envelhecimento".

O batom líquido Liquid Mousse tem uma textura mate de alta performance, conseguindo manter-se praticamente intacto nos lábios até 16 horas. Este destaca-se ainda por não transferir, ter uma ação hidratante e oferecer uma grande pigmentação sem pesar e causar desconforto. Está disponível em nove cores agrupadas em quatro categorias: nude, rosa, coral e vermelho. "A formulação vegan de Devotion Liquid Matte Lipstick contém um ingrediente ativo obtido a partir de abacates recuperados na Sicília."

Se quer um olhar dramático e cheio de volume, o rímel Extreme Volume & Lift consegue dar-lhe isso e muito mais. A sua fórmula de longa durabilidade - que se mantém intacta até 36 horas - vai alongar e engrossar as suas pestanas, oferecendo ainda resistência à água e suor. "O precioso estojo recarregável permite uma economia d e70% em matérias-primas, em comparação com as embalagens descartáveis", explica a marca.

