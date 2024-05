A cor do verniz pode, por vezes, refletir certos aspetos da personalidade, do humor ou estilo de uma pessoa, embora seja importante lembrar que as interpretações podem variar amplamente e nem sempre serem precisas. Se tem por hábito pintar as unhas e tem curiosidade em saber o que é que o tom do seu verniz pode revelar sobre si, eis o que a Avon tem a dizer sobre o tema.

Photo by Brigitte Tohm: https://www.pexels.com/photo/person-holding-gray-ball-239576/ Photo by Brigitte Tohm by Pexels