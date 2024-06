Com o início de mais uma época de festivais de verão, o SAPO Lifestyle traz-lhe três sugestões de hairstyles que, independentemente do seu nível de experiência, podem ser recriados de forma rápida em casa e que, com a ajuda dos acessórios e produtos certos, podem facilmente transitar do escritório para o interior do recinto.

Look 1 - Liso com efeito ripado e strass Look 2 - Tranças com argolas Look 3 - Messy bun com ondas