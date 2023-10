Dino Alves formou-se em Pintura na Escola Superior Artística do Porto. O seu primeiro desfile ocorreu nas “Manobras de Maio” de 1994 e a partir de maio de 1997 passou a apresentar regularmente as suas coleções na ModaLisboa – Lisboa Fashion Week. Desde então, além das suas coleções sazonais, tem desenvolvido figurinos para diversos espetáculos de dança e teatro, assim como guarda-roupas para publicidade, eventos de moda e lançamentos de produtos.

Um stylist por excelência, Dino Alves colabora também em projetos de conceção de imagem, nomeadamente para as festas da discoteca Lux – Frágil, ou para publicações como a Dance Club. Em 2006, foi responsável pelo styling e produção da imagem dos participantes do Festival da Canção e nos dois anos seguintes criou a imagem de Herman José para os programas “Chamar a Música” e “Roda da Sorte”. Em 2011, desenvolveu o styling dos apresentadores / atores do programa de humor “Estado de Graça”, produzido pelas Produções Fictícias. Desde 2020, tem desenvolvido a imagem de vários participantes do Festival da Canção, nomeadamente do cantor FF, em 2022.

Em 2009, iniciou uma colaboração com a Escola Superior de Dança, como professor de figurinos, e em fevereiro de 2013, foi convidado pela ESAD – Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos para coordenar um projeto do mestrado em Design de Moda, sobre o trabalho de Joana Vasconcelos.