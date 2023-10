Ter uma pele cuidada e hidratada é o primeiro passo para uma boa maquilhagem? Que produtos devemos utilizar na preparação da pele?



Sim, sem dúvida. A pele é a nossa tela e se pretendemos uma maquilhagem bonita, o segredo está mesmo no skincare. Primeiro que tudo, devemos usar produtos adequados para o nosso tipo de pele, por vezes, optar por fórmulas para peles sensíveis pode ser uma boa opção. É essencial tonificar e recomendo sempre optar por produtos que não tenham álcool. Assim que o PH da pele esteja equilibrado podemos optar por um sérum que nos ajude nos cuidados. No caso de uma pele seca, deve optar-se por um sérum hidratante, se for uma pele com rugas, diria para apostar num sérum com Argireline. Depois sim, já podemos aplicar o creme de olhos e creme de rosto.

Algo importante é a aposta em primers que façam sentido para neutralizar cores indesejadas, potencializar o acabamento ou da própria pele. Recomendo que as aplicações sejam feitas do lado direito e que depois passemos para o lado esquerdo. A questão é simples: temos de deixar os produtos secarem.

De que forma é que a qualidade dos produtos e ferramentas utilizadas têm influência no resultado?

O resultado que iremos obter é bastante visível no tipo de produtos e aplicação que fazemos. É muito difícil termos o mesmo acabamento e durabilidade com produtos mais baratos e a mesma coisa no caso das ferramentas. Quando uso um pincel de rosto que custa 30€ e é bem utilizado, este deverá fazer uma aplicação homogénea e dar um acabamento maravilhoso. Este deverá ser quase como um complemento à base que usamos.

Costumo dizer às minhas clientes e formandas que não podem esperar o mesmo resultado de uma base de 7€ para uma base de 50€, os compostos são diferentes. A nossa expectativa quando usamos um batom que custa 50€ ou uma paleta de olhos que custa 100€, será muito diferente para um batom de 3€ e uma paleta de 10€. Contudo, reforço, se a pele não for bem preparada não há milagres.

Que erros é que devemos evitar para conseguirmos obter um bom resultado?

Existem tantos erros que vejo diariamente e que comprometem o resultado da maquilhagem. Primeiro que tudo é usar produtos que não são adequados para a nossa pele. Por exemplo, alguém que tem a pele seca e usa produtos para pele oleosa. Depois o uso incorreto de tom e subtom da base, ficando quase como uma máscara. É importante testar a base no maxilar, pescoço e centro do rosto antes de comprar.

Outro é usar fórmulas em pó sem matificar. Assim que colocamos um produto que tenha mica, talco ou sílica na sua composição e que absorvem os óleos, o que vai acontecer é que, quando colocado em cima da base, vai manchar de imediato. Devemos evitar usar contornos e sombras muito marcadas sem estar previamente esfumadas, uma vez que, em maquilhagem, pretendemos que esta esteja visível, mas bem trabalhada, assim como nos bronzers. As peles ficam alaranjadas em sítios onde teríamos sombras frias criando uma tez manchada e feia.

Não respeitar a fisionomia do nosso rosto, bem como olhos, boca e nariz é outro erro comum. Vejo que, devido ao Instagram e Youtube, as pessoas aplicam sempre os produtos de forma padronizada, levando a que fiquem frustradas porque não conseguem ter resultados iguais aquilo que viram. Para terminar, e porque a lista pode ser bem longa, será sem dúvida a correção da olheira onde o produto é aplicado em triângulo e num tom super claro ou muito saturados para peles claras, sendo que deveríamos usar tonalidades mais pastel.

- Existe uma ordem correta que devemos seguir durante a aplicação dos produtos?

Sim, a ordem é muito simples. Primeiro que tudo devemos usar produtos cremosos e, por fim, matificar com produtos em pó. Recomendo sempre começar numa parte do rosto e só passarmos para a outra metade quando terminarmos de aplicar os passos 1-2-3-4. Isto porque temos de dar tempo para cada uma destas fórmulas secarem. Devemos seguir esta ordem: tonificar, hidratar, aplicar base e corretor, passar para as texturas cremosas (bronzer, blush, iluminador contorno), matificar, aplicar as texturas em pó, passar para os olhos e boca e, por fim, aplicar o spray fixador.

- De que forma é que podemos descobrir quais os tons que mais nos favorecem e em que devemos apostar?

Esta é mais complicada de explicar. As nossas peles podem ser de tons claros, médios e escuros e a nível de subtom poderão ir para os quentes ou frios. O que devemos sempre fazer é testar e ver, por comparação, qual o subtom que está em mais abundância na nossa tez. Por vezes, o que ajuda a reconhecer se uma pele tende para um tom mais frio é encostar uma sombra mais azulada, outra mais violeta e depois outra rosa ao nosso rosto, e perceber por comparação qual é a mais próxima.

Quando percebemos esta parte, devemos olhar então para a nossa íris e entender que a cor dos olhos irá ajudar-nos a descobrir harmonias que me irão favorecer. Por norma, podemos optar por harmonias complementares, que irão ser mais contrastantes e fazem aquele efeito pop. Os olhos verdes ficam muito bem com tonalidades rosadas e avermelhadas; os olhos azuis com bronzes alaranjados e até mesmo o laranja; os olhos castanhos são um conjunto das três cores primárias, pelo que o uso de tons terra ou secundárias irão ficar muito bonitos, como é o caso do roxo.

Mas atenção que, por vezes, poderá não ser assim tão simples pois temos também de ver a maquilhagem como um todo. Poderei ter os olhos verdes, contudo a minha pele poderá ser muito fria a tender para o rosa e se usar uma tonalidade de rosa num olho mais pálido, poderá não ficar tão enaltecedor, será necessário ter isso em mente.

- Que tipo de técnicas é que devemos privilegiar para conseguir um apeto e acabamento profissional?

Em maquilhagem, temos várias técnicas tanto ao nível da pele como dos olhos. O que sugiro como primeiro passo é ter as ferramentas limpas e desinfetadas, bem como os produtos pois podemos facilmente comprometer o resultado final sem esta parte.

A técnica que apostaria para a pele seria o strobbing: usar um primer de strobbing nas partes altas do meu rosto e zonas que necessitam de parecer maiores, utilizar um pincel fofo e largo, trabalhando em movimentos circulares, e cruzados; a base de acabamento natural será aplicada por cima do primer e, obviamente, do nosso tom. Estamos assim a modelar com luz e cor.

Para quem pretende uma maquilhagem harmoniosa pode apostar na técnica de harmonias de tonalidades monocromáticas, usando pinceis fofos onde pode colocar spray fixador hidratante e ir trabalhando a pele. Apostaria nos mesmos tons para a boca e para os olhos. Poderei usar o meu iluminador para o centro do olho e arcada da sobrancelha.

Assim, teremos um acabamento de pele super dewy, com um aspcto fresh e super natural.

- Como fazer que a maquilhagem aquente o dia todo?

Para além dos cuidados que falamos anteriormente, será necessário matificar com um pó matificante e entre aplicações de produtos apostar num spray fixador, que é super prático de utilizar. No final da maquilhagem voltamos a usar este produto e deixamos secar, usando o pó apenas nos sítios que possam ter brilho.

- Quais os essenciais que qualquer mulher deve ter no seu necessaire?

Sou suspeita pois tenho muita coisa, mas pensando em algo que pretendemos ser de fácil aplicação destaco o creme, uma base glow hidratante, um stick multifunções com textura acetinada num tom harmonioso de blush, uma paleta de viagem em tons terra, um lápis de sobrancelha, uma máscara de pestanas, batom de cor que hidrate, lápis de olho (que pode ser colorido), spray fixador, pó matificante, bronzer terracota acetinado, álcool 70, pincel de dupla face para os olhos, pincel largo e fofo para base e um pincel redondo para o pó.