1. Complemente diferentes intensidades

Perfumes intensos, como os amadeirados, podem ser equilibrados com joias robustas e marcantes. Já as fragrâncias mais suaves, como as florais, combinam bem com peças delicadas.

2. Aposte na correspondência de temas

Se o perfume possui notas inspiradas na natureza, como florais ou cítricas, escolha joias que reflitam essa inspiração, como peças com motivos florais ou pedras coloridas.

3. Invista em contrastes subtis

Experimente combinar uma fragrância feminina com joias mais masculinas, e vice-versa, para criar um contraste elegante. Isso adiciona uma dimensão interessante à sua aparência;

4. A importância da harmonia cromática

Escolha joias que complementem a cor predominante da embalagem do seu perfume. Isso cria uma harmonia visual e conecta os elementos de maneira coesa.

5. A beleza da intemporalidade

Joias clássicas, como pérolas ou diamantes, são versáteis e harmonizam bem com uma variedade de fragrâncias, proporcionando um toque intemporal à sua aparência.

6. Adapte-se ao tema do evento

Adapte as suas escolhas com base na ocasião. Joias mais discretas podem ser ideais para eventos formais, enquanto peças mais ousadas podem brilhar em momentos descontraídos. Do mesmo modo acontece com os perfumes.