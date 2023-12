1. Destaque o seu olhar

Na passagem de ano, todas queremos um olhar vibrante e sofisticado. Para tal, uma paleta com a combinação de sombras matte e brilhantes é tudo o que precisa para sair à rua com o olhar mais cativante de todos.

2. Dê um toque de criatividade com o delineador de olhos

Dê um toque gráfico ao seu look desenhando duas linhas ousadas a partir da zona lacrimal do olho, uma segundo o arco das pestanas e outra junto à sobrancelha. Com um delineador brilhante poderá dar um toque de glamour ao seu olhar, mesmo estando a usar uma sombra mais sóbria.

3. Não poupe na luminosidade do seu rosto

Utilize o iluminador para realçar os pontos altos do seu rosto, nomeadamente as maçãs do rosto, o arco da sobrancelha e o topo do nariz. Este toque fará toda a diferença na sua maquilhagem uma vez que lhe trata um brilho naturalmente cativante, destacando a luz do seu rosto.

4. Lábios brilhantes são lábios deslumbrantes

Um batom com acabamento brilhante vai dar o toque perfeito à sua maquilhagem de passagem de ano. Desde tons suaves até tons vibrantes, existem opções para todos os estilos, garantindo um look diferenciado e cativante durante as festividades

5. Adicione um toque final com o verniz perfeito

Como cereja no topo do bolo, complete o look desta passagem de ano com um verniz que espelhe a sua maquilhagem. Esta pode ser a opção perfeita para complementar o seu visual.