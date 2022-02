Com o mote ‘Be MO Valentine’, a MO destaca nas suas lojas e online uma ampla seleção de acessórios aos melhores preços para celebrar aqueles de quem mais gostamos ou até mesmo para se presentear.

Para adulto, a marca apresenta uma seleção de peças que são uma verdadeira carta de amor como carteira e porta notas com padrões aos corações, lenços alusivos, capas para computador portátil ou bolsa multiusos, perfeita para guardar itens de maquilhagem e essenciais de beleza.

Para mulher está disponível um pijama vermelho acetinado com padrão aos corações, estilo camiseiro – uma peça com toque suave, para se sentir bonita e confortável nos momentos mais relaxados.

Para os amantes da Disney existem dois pijamas a condizer, para homem e mulher, em algodão, com as personagens do Mickey e Minnie.

E para que os mais novos possam também comemorar a data em grande estilo, a MO sugere sapatilhas em pele sintética com desenhos e uma carteira a condizer.

Os artigos têm associada uma etiqueta especial alusiva ao Dia dos Namorados, com a inscrição ‘Be MO Valentine’.

Esta seleção de peças a pensar no Dia dos Namorados está já disponível nas lojas físicas e em mo-online.com.