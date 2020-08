"Lançamos a campanha "Leading with Love" (Liderando com Amor) para homenagear e celebrar as mulheres heroínas que fazem a diferença nas linhas de frente", disse Madeline Gardner, Designer e Diretora Criativa da Morilee, uma das empresas de vestidos de noiva mais reconhecidas do mundo.

Esta campanha lançada nas redes sociais em abril foi criada para distribuir vestidos de noiva grátis. "Queríamos alcançar futuras noivas que estavam a servir as suas comunidades com amor, compaixão e coragem, dando-lhes algo que poderia fazer uma grande diferença nas suas vidas".

E continua: "Tantas mulheres em todo o país se empenharam nestes tempos sem precedentes para melhor servir as suas comunidades, enquanto redesenhavam ou adiavam os seus planos de casamento. Fomos inundados com centenas de indicações feitas por amigos, familiares e colegas de trabalho, cada um descrevendo mulheres exemplares com histórias emocionantes. Os nomeados incluíam mulheres que eram assistentes sociais, pilotos militares, enfermeiras, paramédicos e professoras ", relata Gardner. "Foi uma emoção presentear 50 destas mulheres, cada uma com uma história. Fiquei muito orgulhosa de ter um papel no seu casamento de sonho".

“No meio disto tudo, até criei uma nova coleção chamada “O Outro Vestido Branco”, revela Madeline Gardner, “que aborda as tendências do mercado e o que está a acontecer no mundo de hoje. Estes vestidos são para noivas cujas celebrações maiores foram adiadas, mas avançam à mesma com uma cerimónia civil num pequeno local ou mesmo nos seus quintais. Apesar de respeitarem as restrições da pandemia, ainda querem usar algo especial e único naquele dia".

Alguns destes vestidos da nova coleção são de comprimento abaixo do joelho ou mini, de cetim ou crepe, além de tiaras bordadas ou com cristais, perfeitos para pequenas cerimónias mas com todo o glamour.