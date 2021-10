A UGG, marca de moda e lifestyle reconhecida pelas icónicas botas em pelo de ovelha, apresenta o seu novo Corner no El Corte Inglés de Lisboa (ECI). A Shop-in-Shop da UGG em Lisboa é a primeira onde a marca estreia a sua nova imagem de ponto de venda.

Localizado no piso 1, a UGG tem agora um espaço com 14 m2 com um design contemporâneo e um décor que se distingue por linhas minimalistas, materiais Premium e cores neutras.

O branding exposto assenta em materiais naturais genuínos, como a cortiça, ou que reproduzem texturas da natureza, refletindo o ADN da marca. É neste contexto que se tornam protagonistas os modelos clássicos da UGG, a par das novidades da coleção outono-inverno.

A marca americana criou, assim, o ambiente perfeito para encontrar um atendimento personalizado e toda uma experiência sensorial que aqui começa e se manterá por toda a estação fria.

Há muito o calçado de eleição para quem não dispensa o máximo conforto, a UGG apresenta as opções mais confortáveis para calçar neste inverno, sejam as famosas Classic Boot com o original pelo de ovelha, que já se tornaram intemporais, as irresistíveis sandálias da família Fluff, ou as novas Classic Short ultra-mini que surgem em tons outonais ou padrão animal, entre muitas outras opções.