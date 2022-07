Mais um visual marcante da rainha Letizia. Esta segunda-feira, 4 de julho, a monarca espanhola marcou presença na gala Prémios da Fundação Princesa de Girona no museu Agbar Water, em Barcelona.

Para a ocasião, Letizia estreou um vestido azul marinho de Boüret, que custa 450 euros.

A clutch de Magrit já fazia parte do armário de monarca, assim como os sapatos de Carolina Herrera.

Também a herdeira do trono, princesa Leonor, deslumbrou no evento com um visual muito elegante.

