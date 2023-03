Numa visita a Istambul podemos ser facilmente levados para compras em lojas de fast fashion ou souvenirs – e não há nada de errado com isso. Contudo, a cidade não se esgota aí. Existem vários projetos que, apesar de diferentes, mantém características em comum: a preocupação em criar peças únicas, luxuosas, feitas à mão e utilizando os melhores materiais, sem esquecer a sustentabilidade.

A seguir, damos a conhecer alguns exemplos que podem surpreender.

Sevan Bicakci, joias que contam histórias

É bem próximo da entrada do mais antigo mercado coberto do mundo, o Grande Bazar, que encontramos a loja de Sevan Bicakci, talvez o mais famoso joalheiro da Turquia, cujas peças já foram usadas por estrelas como Catherine Zeta-Jones, Elizabeth Hurley, Celine Dion, Liv Tyler, Mariah Carey, entre outras.

Foi ali, numa das lojas do Grande Bazar que Sevan começou a aprender, aos 12 anos, esta arte de transformar pedras e metais preciosos em peças que podemos usar. Com grande tradição nesta área, Istambul sempre reuniu e continua a reunir joalheiros.

Sevan, contudo, quis fazer diferente. Inspirou-se na essência de Istambul, na grandiosidade da sua história, para criar “peças únicas”, “indo contra a produção em massa”, como nos explicou o diretor criativo da marca, Emre Dilaver. Mais do que joias, as suas peças são obras de arte e os preços refletem isso mesmo – um anel pode custar, facilmente, 20 ou 30 mil euros.

Kismet by Milka, joias para usar todos os dias

No bairro de Bebek, longe da confusão do Grande Bazar, encontramos também muitas marcas de joalharia e moda que primam pela diferença. Uma delas é a Kismet by Milka que aposta nos piercings e em coleções que “podem ser usadas no dia a dia”, como nos introduziu Özge, a assistente da designer.

Os designs modernos e jovens das peças “escondem” verdadeiras joias feitas à mão, cravejadas de pedras preciosas.

Objetos de desejo para muitas mulheres, as peças de Kismet by Milka já galgaram fronteiras, estando presentes em lugares como EUA, Canadá, Japão, Líbano, Dubai ou Kuwait. Um piercing pode começar nos 200 euros e ultrapassar os mil.

Selma Cilek, roupa requintada e feminina

Ao entrar na loja de Selma Cilek, também no bairro de Bebek, encontramos várias peças que poderíamos facilmente usar no nosso dia a dia. E é mesmo esta a intenção da designer turca que, atualmente, está presente em vários países.

“A nossa ideia é criar peças que possam ser usadas em várias ocasiões, dia e noite”, sem esquecer um toque de requinte, enquadrou-nos Beyza, assistente da criadora que nos recebeu em Bebek.

A preocupação pelos materiais é algo sempre presente: “trabalhos com os melhores tecidos italianos e com couro vegan”, sublinhou Beyza.

QIMU, uma marca criada por filha e mãe

Com um aperto de mão e um sorriso tímido, mas simpático, Benan Terzioglu recebe-nos na sua loja em Bebek. Ela é o cérebro por trás das malas que vemos expostas e que conquistam pelo design arrojado e cores fortes.

As malas contam já com várias coleções, sendo uma delas vegan, feita exclusivamente com "couro" de maçã, produzido através dos “restos que ficam no processo de fabrico dos sumos de maçã”, explicou a criadora.

Benan é formada em arquitetura, “a base para qualquer tipo de design”, mas encontrou na criação de malas uma paixão. “Quis criar algo que gostasse de ver e adoro ver as outras pessoas a usar os nossos produtos”, disse.

“Começamos o negócio com a reforma da minha mãe, em 2017”, contou, e, atualmente, querem afirmar-se como uma marca de lifestyle, tendo em vista o lançamento de artigos de decoração para a casa.

Além disso, também se destaca o facto de ser uma marca criada e liderada por mulheres. “Queremos incentivar os negócios criados por mulheres”, referiu Benan.

O SAPO Lifestyle visitou Istambul a convite da Agência de Promoção e Desenvolvimento Turístico da Turquia