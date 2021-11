Na Melissa este inverno é mais fashion, irreverente e versátil do que nunca. As tendências foram reunidas e as propostas para a estação fria chegaram em força.

Das adoradas galochas, às inconfundíveis combat boots, sem deixar de fora o pelo que se destaca em qualquer look, esta coleção da Melissa é uma mistura alucinante de estilos:

Apesar de ser uma coleção invernosa, a cor nunca deixa de marcar presença, fazendo-se acompanhar por alguns dos designs mais clássicos.

Tal como habitual, a versatilidade da marca desafia as leias da moda e permite que o calçado seja a peça chave em qualquer look, abraçando personalidades e visões diferentes.

Com os convívios de Natal ao virar da esquina, a Melissa apresenta as tendências de inverno que permitem acrescentar também um toque especial ao look festivo perfeito.

Toda a coleção pode ser encontrada na loja Melissa do Colombo, ou em melissaportugal.com.