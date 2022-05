Cristina Ferreira voltou a arrasar na escolha do look pelo qual optou para conduzir a emissão especial de terça-feira, dia 17 de maio, do 'Big Brother - Desafio Final'.

A comunicadora usou um vestido perto, curto e com decote cai cai da marca Marianna Senchina - na qual um vestido custa entre 500 e 800 euros. No caso do vestido de Cristina, este parece ser muito semelhante ao Monroe mini dress, mas sem mangas, à venda no site da marca por 650 euros.

A peça foi combinada com umas botas over the knee, da Giuseppe Zanotti, pretas com vários brilhantes. Este mesmo modelo de botas foi usado por Bella Hadid, em 2017, na campanha de promoção da coleção da marca de luxo. Apesar de já não estarem disponíveis para venda no site da Giuseppe Zanotti, é possível saber que estes modelos custam à volta de mil euros.

© Giuseppe Zanotti

"Maravilhosa", "poderosa", "lindíssima" ou "mulherão" são alguns dos elogios feitos pelos seguidores nas imagens que mostram o look completo de Cristina Ferreira. Veja as imagens na galeria.

