“Lamentamos (…) informar que o desfile do italiano Gilberto Calzolari foi cancelado, uma vez que este jovem criador e a sua equipa de produção são oriundos de uma área com transmissão comunitária ativa do [surto de] Covid-19”, lê-se num comunicado do Portugal Fashion.

A primeira edição do Portugal Fashion no âmbito do 25.º aniversário tem previsão para começar no próximo dia 12 de março e estima-se que sejam apresentados cerca de 30 desfiles de moda em três dias no Porto.

O desfile era apoiado pela Câmara Nacional de Moda Italiana.

A medida serve para “minimizar o potencial de propagação do [surto de] Covid-19 num evento que concentra pessoas de vários pontos do mundo, quer na assistência, quer entre o ‘staff’ técnico)”, acrescentam.

No caso de agravamento do número de infetados pelo surto do Covid-19 em Portugal e se as autoridades de saúde o recomendarem, o Portugal Fashion avisa também que pode vir a “restringir o acesso aos desfiles” de moda, bem como poderá mesmo decidir que se realizem “à porta fechada”, assegurando a transmissão ‘online’.

O Portugal Fashion avançou à agência Lusa, na terça-feira, que estava a criar um plano de contingência com o Governo para a 46.ª edição, que arranca dia 12, no Porto, devido ao Covid-19.

No plano que está a ser criado, o Portugal Fashion indica que se compromete a “assegurar a existência de equipamentos e/ou instalações adequadas para a adoção de boas práticas de higiene”, bem como vai “limpar regularmente as superfícies potencialmente infetáveis” e “ reforçar as recomendações sobre higienização das mãos e de etiqueta respiratória”.