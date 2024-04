Patrocinado por Jean Louis David

A marca Jean Louis David celebra 20 anos de existência em Portugal com seis mulheres inspiradoras, num projeto em vídeo chamado “Conversas de Salão”. Na nossa última conversa tivemos a honra de falar com Lili Caneças no seu salão de eleição, Jean Louis David em Cascais.

O salão Jean Louis David em Cascais fica na movimentada Avenida Valbom Jean Louis David