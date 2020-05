A marca brasileira de Lifestyle Havaianas está a chegar a toda a Europa com a sua nova coleção de vestuário para a estação mais quente do ano.

Cores vibrantes e estilos modernos que não passarão despercebidos para quem ama o verão.

Biquínis, calções de banho, t-shirts, vestidos e calções para eles e para elas são algumas das novidades que combinam na perfeição com os chinelos da marca.

créditos: Havaianas

A coleção 2020 encontra-se disponível, pela primeira vez na Europa, em https://www.havaianas-store.com/pt/.

Com entregas em qualquer parte do País, todos poderão ter um pedaço do verão sem sair de casa.