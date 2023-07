Mario Dedivanovic é considerado um dos maquilhadores mais conceituadados da atualidade e criador da linha de maquilhagem Makeup by Mario que, após muitos anos de espera, chega este ano a Portugal.

O makeup artist norte-americano de 39 anos tornou-se famoso por trabalhar com diferentes celebridades, como é o caso da socialite e empresária Kim Kardashian, e pelas técnicas de assinatura e truques de maquilhagem inovadores que foi desenvolvendo ao longo dos anos.

“Lançar Makeup By Mario na Sephora UE é um sonho tornado realidade para mim e estou muito agradecido de finalmente fazer parte desta região. Estou ansioso por partilhar a minha marca convosco e espero que amem os meus produtos e as técnicas que me inspiram, tanto quanto eu", disse Mario Dedivanovic, Chief Executive Officer & Chief Creative Officer, em comunicado.

Mas o que é que os fãs podem encontrar nas lojas Sephora em setembro? O famoso SoftSculpt® Transforming Skin Perfector e o Master Mattes® Eyeshadow Palette são apenas dois dos produtos que vai poder experimentar ao vivo e a cores nas lojas portuguesas e adicionar aos seus essenciais de maquilhagem.

A Makeup By Mario vai estar disponível a partir de 4 de setembro em três espaços físicos nacionais - Colombo, Cascais Shopping e Chiado - e online.