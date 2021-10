Com a chegada do outono, vislumbram-se dias confortáveis com a Natura que para esta estação preparou uma coleção a pensar na mulher ativa e cosmopolita que gosta de sentir-se bem na sua pele e ter um guarda-roupa versátil para usar no seu dia a dia.

A qualidade dos materiais aliada ao design de peças essenciais e delicadas são a fórmula perfeita para um guarda-roupa que junta looks tendência a peças mais minimalistas, para os mais variados momentos, desde o trabalho, o fim de semana ou uma saída com amigos.

As propostas são variadas e vão desde vestidos em materiais tão confortáveis como a pele de pêssego, a conjuntos de calça e camisola em malha e tons outonais, num look total muito em voga, que se apresenta em tons suaves como o beje, o cinza claro ou o verde-garrafa.

A nova coleção incorpora várias peças com uma vibe vintage, como camisas e vestidos em padrões florais, calças fluidas em malha ou de ganga com detalhes bordados, que nos remetem para os anos 70, ou peças em napa, tão típicas dos anos 90.

Entre os essenciais de inverno, as camisolas em malha aveludada são práticas para o dia a dia, assim como os confortáveis casacos em “faux-fur” e os tradicionais ponchos que combinam na perfeição com as gangas seja em ambiente citadino como campestre.

Os looks superfemininos, elegantes e confortáveis da Natura são assim os protagonistas da estação fria. Destaque-se ainda a linha de calçado e de acessórios, prática e confortável, dentro dos mesmos tons outonais da coleção.