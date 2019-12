Beyoncé protagonizou mais uma sessão fotográfica para uma revista. A artista é a capa da edição de janeiro de 2020 da ELLE UK e partilhou na sua conta do Instagram algumas imagens dos bastidores deste trabalho.

Além das fotografias que publicou na rede social, a cantora destacou ainda um vídeo que junta alguns momentos da realização da referida sessão, feita pelas lentes da fotógrafa Melina Matsoukas.

De acordo com o Daily Mail, Beyoncé falou com a revista sobre a maternidade, a sua imagem e o futuro lançamento da linha Ivy Park.

Além de exibir a boa forma física, a cantora mostra-se ainda com um look diferente do habitual, com o cabelo repleto de tranças.

Recorde-se que, aos 38 anos, Beyoncé é mãe de três crianças, Blue Ivy, de sete anos, e os gémeos Rumi e Sir, de dois, fruto do casamento com Jay-Z.

