Divertida e original. É assim que se pode descrever a nova campanha da Havaianas que para estrela deste anúncio publicitário escolheu, nada mais nada menos, do que uma das Sete Maravilhas do Mundo: o Cristo Redentor.

"Esta campanha pretende reforçar o lado mais divertido e lúdico da marca, combinando dois símbolos da cultura brasileira reconhecidos no mundo", pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

Para criar esta campanha publiciária contou com a ajuda da Alterlabs - OOH Innovation Hub e, com recurso a tecnologia de computação gráfica (CGI), o impossível tornou-se realidade: o Cristor Redentor a usar o famoso calçado com sola de borracha antiderrapante.

No spot publicitário, a famosa estátua de 38 metros de altura é atraiçoada por uma rajada de vento que acaba por revelar aquilo que leva nos pés, tendo escolhido um par de chinelos de cor amarela e verde com o logotipo do Brasil.

Fundada em 1962, a marca Made in Brasil tornou-se uma referência no setor do calçado, especializando-se em chinelos e sandálias de borracha tendo, nos últimos anos, expandido a sua oferta para o sector do vestuário, swimwear, beachwear e acessórios.