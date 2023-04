A marca portuguesa Parfois acaba de se lançar no segmento de animais com a sua primeira linha para cães. Na Pet Collection vai encontrar tudo aquilo que precisa para passear o seu amigo de quatro patas em grande estilo e sem descurar o conforto.

Para além de peças de roupa, onde se incluem capas para a chuva com capuz, casacos acolchoados e bonés, esta coleção conta ainda com uma vasta gama de acessórios, onde poderá encontrar trelas, coleiras, mochilas ou bonés para animais. Adaptavéis a todos os tamanhos, conta ainda com malas transportadoras, tote bags para levar todos os essenciais do seu patudo e uma cama acochoada para dormir.

Toda a coleção destaca-se pela sua cor, onde se destacam tons como o khaki, o laranja e o azul, e os padrões de riscas presentes em algumas peças. Um detalhe curioso é o facto de a marca disponbilizar um serviço de personalização que lhe permite colocar o nome ou iniciais do seu animal de estimação em algumas dos artigos, como é o caso da mala transportadora, da trela e da coleira.

A Pet Collection - que varia entre 7,99 e os 49,99 euros - já está disponível online e em lojas selecionadas.