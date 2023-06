A marca portuguesa conhecida pelo fabrico de porcelana e cristal estreou-se em 2021 numa nova área de produção: os têxteis. Este ano renova o segmento com artigos que se destacam por serem acessórios de moda. Às mantas e écharpes juntaram-se os carrés, twillys e Pocket Squares. “Começámos pelos artigos mais relacionados com a casa precisamente porque a nossa marca ainda é relacionada sobretudo com ela, e assim fizemos uma extensão mais suave, para em seguida podermos continuar este caminho numa direção em que agora abarcamos também o setor da moda”, esclarece Alda Tomás, Diretora Criativa da Vista Alegre.

As novas peças são 100% em seda, com acabamentos manuais, para garantir o requinte e qualidade que a marca sempre priorizou. Os padrões são inspirados em coleções de porcelana já existentes: Futurismo, Emerald Paço Real e Cannaregio. “Como normalmente as nossas coleções, os nossos motivos decorativos e as nossas paletas de cores são bastante apreciadas e distintivas, percebemos que elas iriam igualmente funcionar bem em outros géneros de artigos”, explica a diretora criativa da marca.

Alda Tomás, diretora criativa da marca Vista Alegre

Além das cores vibrantes, a coleção Futurismo e Emerald trazem também as formas geométricas e imprimem versatilidade às peças da marca nacional que mostra assim que não quer sair de moda. Já nas coleções Paço Real e Cannaregio saltam à vista os motivos florais e vegetais. As peças são versáteis e combinam com diversos estados de espírito. “Gosto muito da écharpe do Futurismo, do carré do Cannaregio e do Twilly Paço Real”, partilha Alda.

Twilly da coleção Paço Real, um dos artigos preferidos da diretora criativa da marca créditos: Vista Alegre

Nos pocket squares, além das coleções acima referidas, destacam-se também as coleções Kick-off, inspirada no futebol, e Blue Shine onde o azul é a cor que preenche a vista.

“Qualquer um dos artigos é um excelente presente, dependendo do estilo de cada um. Para alguém que tenha um perfil mais clássico aconselho, para mulher, o carré Paço Real, para homem, o pocket square Blue Shine. Para alguém mais arrojado, o Cannaregio é uma excelente opção”, diz. Estas novidades estão disponíveis na loja online da marca.

Pocket Square da coleção Cannaregio créditos: Vista Alegre

Alda está na marca há 11 anos. Veio para a Vista Alegre para integrar a estratégia de modernização. “A minha jornada tem sido imensamente gratificante”, conta. Mas a memória que tem da marca já vem dos oito anos. “Lembro-me com bastante clareza no casamento da minha irmã mais velha de ver duas pequenas esculturas Vista Alegre que lhe tinham sido oferecidas e de ter ficado bastante encantada com a delicadeza que elas apresentavam”, conta.

Nos tempos de estudante ainda pensou na área musical e chegou a estudar piano no Conservatório, contudo a área do Design levou a melhor. Ainda assim, a música nunca se desassociou do lado criativo e quando está em processo de criação gosta de ouvir música. “Música alternativa, clássica e de muitos compositores atuais que de certo modo são um prolongamento dessa vertente clássica, como por exemplo Max Richter, Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Joep Beving, entre outros”, conta. E a "Porz Goret" de Yann Tiersen seria a música que acompanharia o seu percurso na Vista Alegre e serviria de banda sonora.

Os dias na Vista Alegre são sempre diferentes. Entre emails e acompanhamento de equipas, Alda tem ainda a responsabilidade de elaborar os novos conceitos/temas para serem desenvolvidos em cada coleção. “Também muitas vezes sou eu quem contacta os artistas externos e quem depois os recebe e orienta neste universo Vista Alegre. Neste grupo de artistas externos também pode ser integrada a nossa residência artística IDPool”, explica.

Serviço de mesa futurismo

Não gosta de particularizar projetos, mas orgulha-se do mais recente, que ainda não foi apresentado ao público. “A coleção The Meaning, que ainda só foi apresentada nas feiras internacionais e que só será lançada na nossas lojas em agosto, é a que tenho mais orgulho. Ela é uma coleção imensa e a sua génese é constituída por elementos simbólicos. Engloba linha de mesa, decorativo, gift, iluminação, com a conjugação de diferentes materiais e onde a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro surgem pela primeira vez juntas na mesma peça”, adianta.

Como diretora criativa de uma marca como a Vista Alegre, com um passado tão vasto, o futuro não pode ter menos importância e por isso há que pensar em novos conceitos. “Já começámos um caminho dentro da área do mobiliário e é algo que vamos prosseguir. Este é também um desafio que me alicia muito. A joalharia pode também ser uma área bastante interessante para se trabalhar. Quem sabe num futuro…”, confidencia.

TWILLYS

Pode ser utilizado na mala, ao pescoço, na cabeça, no pulso ou em qualquer outro acessório. Preços a partir de 95€.

CARRÉS

Um pouco maiores do que os twillys podem ser também usados à volta da cabeça, do pescoço ou da cintura, ou como adereço decorativo da sua mala. Preços a partir de 295€.

POCKET SQUARES

Um toque de pura seda num lenço de bolso. Preços a partir de 80€.