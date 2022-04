Mãe, protetora, conselheira, inspiração, estrela guia… muitos sãos os nomes e adjetivos que se usam para definir e caracterizar as mães no verdadeiro significado da palavra.

Em homenagem a todas as mães e heroínas, a Eugénio Campos Jewels criou uma coleção emotiva, carregada de significado e com inspiração no Sol, uma analogia que assenta como uma luva nas celebrações do Dia da Mãe.

Diana Pereira e a filha, Mel Monteiro, são as caras desta coleção, que celebra o amor entre mães e filhos e representa esta ligação da forma mais singular e delicada possível.

Mãe é Sol, e Sol simboliza luz, amor, perfeição e conhecimento. Para esta coleção, a Eugénio Campos viu a Mãe como a maior estrela da constelação, a representação da criação, do nascimento e o ex-libris da dedicação.

A linha central da coleção apresenta dois colares, uma pulseira, dois brincos e dois anéis, em que o Sol é a estrela principal, representando a figura maternal na sua forma mais sublime.

As joias têm o toque delicado habitual da Eugénio Campos Jewels, mas são também criações fortes, com muita personalidade, perfeitas para eternizar as mães heroínas.

Para além desta linha inspirada no sol, a marca portuguesa traz também uma variação do tradicional escapulário, com uma das medalhas em forma de coração e com possibilidade de personalização.

Os anéis são também uma aposta da marca para este Dia da Mãe, sendo que são apresentados quatro novos designs, um deles com a palavra “mom” gravada e ainda outro com a frase “love you”.