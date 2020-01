Para comemorar a mulher multifacetada e otimista que é Emilia Clarke, a sua primeira campanha de cuidados com a pele é para a coleção Clinique iD.

Com a adição do BB-Gel Hidratante Clinique iD Dramaticamente Diferente, a coleção Clinique iD oferece agora 20 combinações únicas, permitindo que os consumidores criem o seu próprio hidratante de mistura personalizada para hidratar e tratar a pele.

"Fomos atraídos por Emilia porque ela é otimista, feliz na sua pele e personifica uma mulher moderna e multifacetada que está em constante evolução, juntamente com as suas necessidades de cuidados com a pele. Ela também é uma autêntica consumidora e fã da Clinique, o que era importante para nós", diz Jane Lauder, presidente global da marca Clinique.

A atriz vai partilhar os seus cuidados com a pele na campanha nas redes sociais #iDYourself. Siga a @clinique #iDYourself para ver os vídeos dos bastidores e saber mais sobre a nova coleção de cuidados para a pele.

Atriz inegavelmente talentosa, Emilia Clarke chamou a atenção do público no mundo inteiro pela sua atuação central em "A Guerra dos Tronos", um papel que conquistou as suas quatro nomeações ao Emmy e duas nomeações à Critics Choice pela sua interpretação enquanto Daenerys Targaryen, a Mãe dos Dragões.

Em março de 2019, após um desafio à saúde pessoal, Emilia Clarke lançou a SAMEYOU, uma instituição de caridade destinada a revolucionar a recuperação de jovens adultos após lesões cerebrais e derrames.