Qual a melhor forma de assinalar o 135º aniversário de uma das marcas mais emblemáticas de fragrâncias e sabonetes nacionais? Através do lançamento de uma fragrância única.

Foi isso que fez a Claus Porto com o Le Parfum: um aroma comemorativo lançado pela marca inicialmente em 2017 e que agora chega ao mercado numa nova versão pelas mãos de Lyn Harris.

Os segredos da paisagem portuguesa foram o ponto de partida para a criação desta fragrância, que levaram a que a perfumista britânica embarcasse numa viagem olfativa por diversos recantos do país. O seu objetivo foi experienciar na primeira pessoa aquilo que Portugal tem de melhor e condensá-lo num frasco.

"Há um certo mistério aqui, é algo que não consigo explicar. Senti isso quando cheguei a Portugal", disse no vídeo que documentou o processo criativo deste novo aroma que contém cedro, olíbano, absoluto de esteva e grãos de angélica na sua base. "Todas as fragrâncias têm de ter alma, isso é o que faz sentido para mim. Não consigo criar algo que não tenha beleza, harmonia e acho que foi por isso que a Anne [Margreet, diretora de arte da Claus Porto] me chamou. Sou conhecida por trabalhar com elementos orgânicos. É isso que adoro e com que me identifico, os elementos naturais são parte integral do meu trabalho e sei captar o espírito."

A fauna, os jardins, a arquitetura, a luz e a energia das cidades que visitou permitiram-lhe criar um perfume que é uma interpretação da paisagem portuguesa e que a marca define como "um clássico contemporâneo".

Le Parfum (30 ml) está disponível por 80 euros online, nas lojas físicas da marca e em pontos de venda seleccionados.