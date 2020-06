Cláudia Borges acaba de se 'aventurar' num novo projeto, longe da sua zona de conforto e em nada relacionado com a apresentação televisiva. A apresentadora da SIC prepara-se para lançar uma coleção de óculos em nome próprio.

'Óculos Para Todos' é o nome da marca 100% portuguesa da qual a Cláudia é embaixadora desde o final de 2019.

A apresentadora da SIC esteve ao longo destes meses a trabalhar juntamente com a marca e anuncia agora a coleção em nome próprio - Cláudia Borges - que consiste numa linha feminina de óculos de sol e de visão.

Toda a coleção é feita à mão, numa fábrica em Portugal e respeita o conceito da marca: demonstrar que é possível ter um par de óculos a preços acessíveis para todos.

"É com muito gosto que anuncio a minha coleção com a Óculos Para Todos. Todo este processo começa com a ida à fábrica onde os óculos são feitos à mão. Presenciei todo o processo, escolhemos o material e as cores em conjunto. Sendo uma marca e um produto 100% português não me podia deixar mais feliz", conta a apresentadora em declarações enviadas à imprensa.

A linha de óculos Cláudia Borges estará disponível no próximo mês de julho nas duas lojas da marca, em Lisboa e no Porto, e também no site oficial.

