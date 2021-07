O Centro Colombo foi o parceiro escolhido pela Chanel para celebrar os 100 anos do icónico perfume Nº5.

A marca de luxo internacional marca presença no centro, até dia 18 de julho, com animação especial na Praça Central, onde pode encontrar-se o único Quiosque Chanel do país e conhecer a magia e o universo da marca.

Neste exclusivo Quiosque Chanel, os visitantes têm a oportunidade de conhecer uma nova linha de beleza inspirada na icónica fragrância Chanel Nº5, da qual fazem parte produtos como sabonetes, loções de banho, cremes ou óleos hidratantes.

No total, há 15 edições limitadas, integradas na coleção “Factory 5 Collection” e inspiradas em objetos quotidianos, para celebrar este ano tão especial. Estão à venda no Centro Colombo em exclusivo nas lojas Perfumes & Companhia e Douglas.

Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo, afirma: “estamos muito orgulhosos por sermos escolhidos pela Chanel para celebrarmos, em conjunto, o aniversário do icónico Chanel nº5. Esta ação vem reforçar o posicionamento do Colombo e a sua oferta única e de luxo.”