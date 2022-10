A marca francesa de moda Chanel apresentou a sua coleção Primavera/Verão 2023 "Ready to Wear" durante a Paris Fashion Week (PFW), em Paris, França, no dia 4 de outubro de 2022.

Uma coleção discreta aguardava os convidados VIP que compareceram ao desfile da Chanel no último dia da Paris Fashion Week. Entre as habituais, destaque para Charlotte Casiraghi, filha da princesa Carolina do Mónaco e do seu segundo marido, Stefano Casiraghi.

Kristen Stewart e Diane Kruger também estavam entre aqueles que chegaram ao Grand Palais Ephemere para um dos maiores eventos do dia, enquanto outros olhos aguardam com entusiasmo os desfiles da Miu Miu e da Louis Vuitton que acontecem esta tarde.

Para a primavera, a estilista parisiense Virginie Viard citou os anos 1980 numa coleção geral simples, mergulhada no preto e branco e que parecia não ter nada a provar.

Veja as melhores fotos do desfile da Chanel: