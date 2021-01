Chanel

"Um espírito leve e elegante anima a coleção primavera-verão 2021 de alta-costura da Chanel idealizada por Virginie Viard", pode ler-se na conta oficial da marca. Para além do desfile, que contou com um pequeno leque de convidados, a casa de luxo divulgou ainda um filme, com a assinatura de Anton Corbjin, onde dá a conhecer as suas propostas.

Para além do tweed - que é uma das marcas registadas da marca -, renda, tule, organza e lantejoulas foram outros dos materiais utilizados neste desfile onde as modelos surgiram com coroas de flores.

Armani Privé

"Omaggio a Milano" foi o nome escolhido para a coleção de alta-costura da Armani e que, tal como o próprio nome indica, é uma homenagem a Milão, "cidade a que chama de casa desde 1975."

"Nesta coleção da Giorgio Armani Privé o coração do seu atelier milanês, onde as roupas são feitas e tomam forma, é possível sentir o desejo da perfeição e o prazer na leveza e na cor, cujo resultado transmite a estética profunda da alta-costura para a geração mais jovem", referiu a marca no Instagram sobre o desfile que decorreu na terça-feira.

Vermelho magenta, verde água, azul cobalto e cinzento foram algumas das cores que se destacaram nesta coleção, onde também não faltaram os cristais e as lantejoulas.

Valentino

"A intemporalidade do handmade é uma celebração do humano: uma dança entre a mente e o corpo, entre objetos e indivíduos", refere a marca na sua conta oficial de Instagram sobre a coleção que este ano foi apresentada na Sala Grande da Galleria Colona.

As propostas de alta-costura, assinadas pelo diretor criativo Pierpaolo Piccioli, destacam-se por incluir tantos looks femininos como masculinos.

Giambattista Valli

"O objetivo da coleção de alta-costura de Giambattista Valli é convidar o espectador para um momento de instrospeção e reconhecer a importância dos gestos. A presença do bailarino é a personificação da ideia de um mensageiro do Olimpo que procura desvendar memórias, novas emoções e espíritos na alma da criatura Valli", revela a marca sobre a coleção nas suas redes sociais.

Para além do branco e do preto, as propostas apresentadas incluem alguns apontamentos de cor, como é o caso do vermelho e diversos tons de rosa.

Viktor&Rolf

Haute Fantasie é o tema da coleção de haute couture da Viktor&Rolf que, em pleno contexto de pandemia, pretende proporcionar aos fãs "um escape leve para o mundo da fantasia".

"As tradicionais noções de beleza da alta-costura são colocadas num contexto bruto, jovem. A alta-costura encontra-se com a festa underground. O clima é irreverente e quase casual mas sempre elegante", explica a dupla alemã Viktor Horsting e Rolf Snoeren na sua conta oficial de Instagram.