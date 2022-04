Catarina Gouveia volta a ser o rosto da Seaside. A atriz e influenciadora digital de 34 anos é a embaixadora da coleção de primavera/verão 2022 da marca de calçado e acessórios de moda portuguesa e já estava grávida quando posou para a objetiva do fotógrafo, cantor e compositor João Portugal. "Esta é a campanha mais especial de sempre. Senti-me, literalmente, dos pés à cabeça, mais bonita do que nunca", confessa a artista. "Não podia estar mais feliz", garante.

A nova coleção da Seaside, já à venda online e nas 101 lojas físicas que a empresa detém em Portugal, surpreende pela versatilidade. "Das alpercatas brancas com um romântico efeito de renda aos elegantes sapatos num clássico revisitado, passando pelas mules e pelas sandálias rasas com ráfia, pedras e brilho ou têxtil étnico e pelas [sandálias] de salto alto geométrico, temos variadas propostas com um ponto comum no design, na leveza e no conforto", informa a marca.