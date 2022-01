"Estas shops-in-shop inteiramente dedicadas à nossa marca já abriram portas e estão repletas de magia perfumada. São prateleiras e mais prateleiras, carregadas dos tão adorados clássicos Castelbel, novidades que encantam o nariz e o coração e muitas, muitas fragrâncias para todos os gostos, dos bouquets luxuosos aos aromas puros e minimalistas", informa a Castelbel em comunicado.

"Não conhece as nossas marcas ou está simplesmente à procura de um novo aroma favorito? Visite os Laboratórios de Fragrâncias! Nestes espaços de passagem obrigatória poderá experienciar cada nota encantadora Castelbel, através de vários produtos de cada coleção", convida a marca na nota.

"Os nossos novos Corners são também um passo para um mundo mais sustentável e perfumado. Aqui encontrará outra grande novidade perfumada – espaços onde poderá reencher as suas garrafas de alumínio Castelbel e Portus Cale com os seus perfumes de eleição para os seus difusores", refere.

No Corner Castelbel no El Corte Inglés de Lisboa poderá libertar o artista que há em si e personalizar os seus sabonetes com palavras, números, ditos ou frases.

O corner da Castelbel no El Corte Inglés de Lisboa localica-se no Piso -2. Para os nossos fãs no Norte de Portugal, o corner Castelbel encontra-se no Piso 0 do El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia.

Veja as fotos dos espaços