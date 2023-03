"Alma é a essência imaterial, associada à identidade, personalidade, consciência e existência espiritual de Carlos Gil. É uma imersão nos 25 anos do percurso da marca, inspirada nos sentimentos de uma história recheada de momentos transformadores", refere o livro de imprensa do ModaLisboa. "Reflexo do tempo e da evolução natural, a mulher Carlos Gil é determinada e elegante, e apresenta uma imagem forte e positiva, marcada por linhas estruturadas num corpo que, tal como a alma, é livre", refere. "Com a criação de um padrão floral exclusivo, ajustado às tendências e necessidades do mercado atual, alma une diversas emoções em caxemiras, sedas, tecidos em poliéster reciclado, impermeáveis e acolchoados, numa paleta de verdes, rosas e púrpura", acrescenta. Nascido em Nampula, Moçambique, no final da década de 1960, Carlos Gil formou-se em Design de Moda em Portugal. Em 1998 inaugurou o seu atelier no Fundão, cidade onde ainda reside e trabalha, e poucos anos depois abriu a primeira loja. Carlos Gil procura capturar a beleza em diversas formas, criando peças impactantes e de notável qualidade. Atuais e cosmopolitas, sem nunca descurar a distinção e a elegância, as suas criações ilustram a sua total entrega.

A 60.ª ModaLisboa decorre até este domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.

Embora as apresentações das coleções sejam acessíveis apenas por convite, há uma programação paralela acessível ao público em geral, que inclui exposições e um ‘lounge’, onde estão presentes várias marcas e há ‘roullotes’ de venda de comida.