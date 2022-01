Depois do êxito da coleção cápsula lançada no verão passado, a ‘Let Me Be… In My World’, da Reebok x Cardi B, a icónica marca desportiva e a célebre artista voltam a unir forças para uma segunda colaboração: a ‘Let Me Be… In My World Nighttime”.

A coleção toma a cidade de Nova Iorque, de onde Cardi é oriunda, e a sua característica “night scene” como inspiração, apresentando uma versão do Classic Leather Cardi B em tons metalizados, assim como uma linha de roupa completamente nova, que relembra as luzes brilhantes e a vibrante “skyline” da cidade que nunca dorme. A coleção junta-se ao legado de Cardi B, uma vez que presta homenagem à cidade que a converteu no ícone de hoje em dia.

Com os seus tons brilhantes e metálicos, a cápsula “Let Me Be…In My World Nighttime” foi pensada para acompanhar os amantes da noite, através da agitada vida noturna de Nova Iorque.

A coleção inclui várias peças, desde “crop-tops” e leggings, a calças largas, onde predominam os tecidos mais casuais e cores vivas. Pela primeira vez, inclui-se, também, na coleção um roupão em pelúcia, bastante confortável, e com o logo de Cardi B bordado na zona do peito.

O protagonista desta coleção é o novo Classic Leather Cardi B em tons metalizados, um modelo que simboliza os anos de luta e esforço da estrela de música, de modo a conseguir chegar ao nível de êxito e fama que tem hoje em dia.

Este modelo apresenta cinco combinações de cor: preto/vermelho vector/champanhe, champanhe/dourado, estanho/preto, preto/prateado e azul fluído.

Para dar vida a esta coleção, às suas cores e desenhos, os designers da Reebok trabalharam lado a lado com Cardi B e a sua equipa, durante todo o processo de criação. Desde o aperfeiçoamento dos detalhes metálicos à própria conceção dos materiais mais exclusivos, de modo a tornar esta coleção uma autêntica declaração de estilo.

"A noite da minha cidade natal, Nova Iorque, dá-nos uma experiência linda e mágica e, por isso, estou muito feliz por poder ver essa magia ganhar vida com esta minha última coleção com a Reebok", declarou a cantora acerca do lançamento da coleção-cápsula.

"Tratam-se de peças muito fáceis de usar, seja para andar na rua a passear ou no ginásio a treinar, uma vez que concedem uma sensação de comodidade e segurança únicas. Posso garantir que quem a usar irá sentir-se a melhor versão de si próprio".

A coleção completa, que inclui calçado e roupa, estará disponível em Reebok.com e em pontos de venda selecionados. A Classic Leather x Cardi B em tons preto/vermelho e vector/champagne estará também disponível, em exclusivo, no site da Reebok.

Desenhada tendo em mente a inclusão social, todas as peças da coleção “Let Me Be…In My World Nighttime” estarão disponíveis em todas as cores, materiais e tamanhos, desde o 2XS ao 4X.

A coleção conta, também, com uma ampla variedade de calçado em tamanhos para crianças.