A sua base preferida está quase no fim ou precisa mesmo de repor o seu creme hidratante mas com as lojas encerradas não sabe onde encomendar? Foi a pensar em necessidades com estas que a Sephora lançou o Call & Delivery: um serviço que permite a entrega em casa de todos os seus produtos de forma cómoda, rápida e fácil.

Existem duas modalidade: a entrega no espaço de duas horas para quem resida na área de Lisboa e dentro de 48h para as restantes partes do país.

Para facilitar o processo, a marca disponibiliza ainda conselheiros de beleza que poderão ajudar o cliente naquilo que necessitar durante a compra e processar o seu pedido que será entregue na morada indicada.

Como funciona?

Para fazer a sua encomenda basta ligar para a linha 707 50 30 30 (que tem o custo de uma chamada local), disponível de 2ª a sábado entre as 10h e as 20h.

Tem custos de entrega?

O serviço de Call & Delivery 2h tem o custo de 2 euros em encomendas superiores a 50 euros e de 4 euros em encomedas inferiores a 50 euros.

O serviço de Call & Delivery 48 h é gratuito em encomedas superiores a 50 euros e tem o custo de 2,95 euros em encomendas inferiores a 50 euros.