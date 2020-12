A campanha de Natal da Zalando, plataforma online de moda e lifestyle, apresenta Brooklyn Beckham, Diane von Furstenberg, Jeremy Scott e Munroe Bergdorf a partilharem imagens sinceras que mostram a expressão máxima da ligação e solidariedade humanas: o abraço.

Enfrentando um quadro num ano tão complexo como este quando se trata de incerteza e separação, a coleção chega com o slogan inspirador - "We Will Hug Again" - uma mensagem otimista de um futuro mais positivo e um lembrete sobre o importância das ligações pessoais neste período de festas.

A coleção de imagens é uma extensão da campanha festiva da Zalando, "We Will Hug Again", lançada em novembro passado juntamente com o filme "100 Years of Hugs" e uma série de imagens - Hug Portraits - de pessoas reais a abraçarem-se.

Como parte dos esforços para celebrar o poder da ligação humana, a Zalando apoia a Cruz Vermelha para ajudar aqueles que podem estar isolados e que não têm nenhum contacto próximo neste momento. Embora existam muitos que ainda não podemos abraçar, juntos esperamos pelo momento em que o poderemos fazer novamente.

A marca apela então aos clientes que selecionem a sua imagem favorita num momento emotivo e de abraço e a partilhá-la nas redes sociais. Por cada um dos posts com a tag @Zalando e usando #WeWillHugAgain, irão ser doados cinco euros para a Cruz Vermelha.

O fotógrafo Brooklyn Beckham, cujas imagens emocionais o tornaram a peça perfeita para a campanha, disse: "Estas imagens são muito pessoais para mim e mostram momentos que não costumo partilhar, mas agora é a hora de agradecer por estes momentos".

A modelo e ativista Munroe Bergdorf, que partilhou uma foto de um abraço caloroso entre ela e o amigo, também modelo, Billy, acrescentou: "O meu rolo de câmara está cheio de abraços incríveis com a minha família e amigos, por isso foi difícil escolher. É muito bom olhar para as memórias do passado e saber que mesmo que as coisas possam ser complicadas agora, vamos criar muito mais memórias como estas no futuro".