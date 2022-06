Ana

créditos: Maria Lima dos Santos

“Conforto” e “atitude” foram os adjetivos escolhidos por Ana para descrever o outfit escolhido para o último dia de Rock in Rio. Para além da sua camisa cor de laranja, os óculos adornados a brilhantes são um dos statements do seu look. “Queria qualquer coisa que me identificasse no sítio onde estava”, disse sobre este acessório. Em termos de inspiração, a jovem revela que gosta de privilegiar a sua própria identidade ao criar os seus visuais.

Otília

créditos: Maria Lima dos Santos

Para quem passa no meio da multidão é impossível ficar indiferente ao poncho colorido com franjas usado por Otília. “Queremos representar o arco-íris a favor da igualdade de género”, referiu sobre o outfit que foi uma escolha estratégica - visto ser uma alusão ao movimento LGBT+ - e que faz pandã com o de Joana. “Ela é minha filha, portanto se calhar foi algo que lhe passei”, afirma.

Júnior e Paulo

créditos: Maria Lima dos Santos

Júnior e Paulo vieram a condizer da cabeça aos pés: desde a barba com brilhantes dourados, ao conjunto verde com estampado de leopardo, passando pelos ténis. “Somos um casal e a gente gosta muito de sair igual”, diz Júnior sobre o seu outfit. O casal, que gosta de fazer pandã no dia a dia, decidiu incorporar “alegria”, “cor” e “brilho” no seu visual adaptando-o à vibe do festival.

Joana

créditos: Maria Lima dos Santos

“Eu não gosto de ser igual às outras pessoas. Gosto de usar tudo aquilo que é diferente”, refere a jovem que gosta de arrojar no dia a dia e que veio até ao Parque da Bela Vista em família. Um top preto cruzado, uma minissaia de folhos com as cores do arco-íris e umas meias de rede foram as suas peças de eleição. Questionada sobre qual o artista que mais quer ver hoje, a resposta é perentória: Post Malone.

Tânia e Diana

créditos: Maria Lima dos Santos

A cantora brasileira Anitta foi a grande inspiração destas duas amigas que se vestiram a rigor para a vir ver. “Queremos sempre brilhantes para os festivais, daí os bodies e as lantejoulas”, diz Tânia sobre o visual. Mais casuais no dia a dia devido à sua profissão, na época de festivais gostam de arrojar, mas sem passar frio. “Temos sempre os casacos, mas a combinar com o look.”

Eugénio

créditos: Maria Lima dos Santos

Com peças bastante simples – composto por jeans e t-shirt caveada branca -, os acessórios deram o toque final no outfit escolhido por Eugénio. “Eu trouxe várias propostas de cobras”, disse, mostrando-o os seus diversos anéis. “No dia a dia eu uso menos e mais discretos, mas eu gosto muito de acessórios.”

Susana e Alexandra

créditos: Maria Lima dos Santos

Não se inspiraram em ninguém em específico, explicando que se deixaram influenciar pelas trends dos festivais de verão. “É a moda que agora ultimamente se usa em festivais: brilho e lantejoulas”, referiram as duas amigas que, à semelhança de outros festivaleiros, vieram preparadas para o frio que se faz sentir à noite nesta época do ano. A Anitta é a artista que mais querem ver esta noite.

Vânia

créditos: Maria Lima dos Santos

Vânia apostou numa mistura de estilos que a fez sobressair no meio da multidão de festivaleiros. “Gosto muito de um look descontraído, mas ao mesmo tempo que seja clássico e chique”, disse esta fã de moda que veio com as filhas até ao Parque da Bela Vista para ver as cabeças de cartaz, Anitta e Post Malone.

Mariana e Margarida

créditos: Maria Lima dos Santos

“Algo arrojado no sentido em que este é talvez dos eventos do género Coachella de Portugal”, explica Mariana que optou por um vestido em crochet branco. Questionadas sobre se prepararam aquilo que iam vestir com antecedência, as amigas responderam em uníssono “Sim”. Margarida refere que a influencer Mafalda de Castro foi a sua grande inspiração para compor o look desta noite.

Patrícia

créditos: Maria Lima dos Santos

Patrícia não teve mesmo tempo de pensar em nada para vir ao último dia de Rock in Rio. “Estava no Algarve e esta era a roupa que tinha na mala”, refere sobre o seu outfit que não foge muito aquilo que normalmente veste no seu dia a dia: top, calças, ténis e casaco. “A mala era a que tinha e uso sempre brincos e fio. Muito básico.”

Catarina

créditos: Maria Lima dos Santos

“Sou muito fã de brilho, glitter, lantejoulas…”, afirma Catarina sobre a sua escolha de outfit onde o destaque vai para um vestido de lantejoulas prateado. “A Anitta que se prepare”, diz entre risos. Fora do recinto do Parque da Bela Vista opta pela versatilidade, incorporando peças mais subtis. “No dia a dia também é a tentar dar tudo, mas não como hoje.”