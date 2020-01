Depois de fechar contrato para abrir um franchisado em Miami, o CEO da rede, Victor Conceição, escolheu a capital, Lisboa, para se estrear no Velho Continente.

Assim como em Miami, o novo espaço será inaugurado em março deste ano. A escolha da cidade lusitana é estratégica: cosmopolita e visitada por turistas de várias partes do mundo. "A ligação com o Brasil também facilita, como a língua, por exemplo", explica Vitor Conceição.

A Barbearia Vip, a maior rede de estética masculina da América Latina, espera abrir quatro unidades na Europa em 2020, com o objetivo de "consolidar a marca para uma expansão agressiva em 2021", afirmou o jovem empresário de 33 anos.

Recentemente a rede inaugurou a 38ª unidade no Boulevard 14/32, no novo Floripa Airport, em Florianópolis, onde está a matriz e o escritório central da rede. E no dia 15 de janeiro inaugura a 39ª loja, em Porto Alegre, a primeira naquele estado.

Além dos serviços de cabelo e barba, a barbearia conta com sistema open bar, mesa de snooker, TV individual e jogos. A Barbearia Vip oferece ainda uma nova linha de roupa assinada pela grife Toro, um rótulo próprio de cerveja (a Beer Vip) e também linha própria de produtos cosméticos.