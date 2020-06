Ousada e confiante, Katherine Langford já criou um grande impacto na sua geração. A atriz em ascensão é conhecida pelo seu papel como Hannah Baker, na série "Por 13 Razões" (Netflix) e por interpretar fortes papéis principais de jovens mulheres.

A atriz é tão poderosa nos ecrãs quanto fora deles, falando abertamente sobre tolerância e consciencializando sobre a igualdade de géneros. Usando o seu alcance para promover conversas online sobre questões de confiança, já se tornou um exemplo positivo para todas as mulheres.

Com apenas 24 anos, incorpora perfeitamente os valores da L'Oréal Paris com a sua positividade, talento e convicções. A marca está orgulhosa de receber Katherine na família.

De Perth para Hollywood

Katherine nasceu em Perth, na Austrália, em 1996. Antes da sua carreira como atriz, Katherine destacou-se como nadadora – classificou-se a nível nacional – e estudou música e drama.

A sua carreira finalmente foi impulsionada com uma audição via Skype para a série que mudaria a sua vida. "Por 13 Razões" tornou-se um fenómeno mundial, e a sua personagem principal, um nome familiar cuja história fictícia emocionou milhões.

De seguida, Katherine estreou-se com a comédia-drama romântica adolescente "Love, Simon". Em 2019, Katherine apareceu no suspense repleto de estrelas, "Knives Out", no papel de Meg Thrombey. O filme indicado ao Prémio da Academia e ao Globo de Ouro acompanha a morte misteriosa do patriarca da família Thrombey, Harlan, e como a sua família se comporta durante os eventos. Depois disso, a jovem atriz reconta a história de outra heroína, 'Nimue' na série Cursed, uma nova interpretação das lendas Arturianas com mulheres no comando. "Cursed" será lançada a 17 de julho.

Mulher de valor e influência

"Seja ousado. Seja corajoso. Seja gentil", diz um dos posts de Katherine nas redes sociais levando a consciencialização ao Dia Mundial da Saúde Mental. Como Hannah em "Por 13 Razões", ela tornou-se num modelo para os jovens e os inspirou a serem gentis consigo mesmos e com os outros.

Katherine sempre se preocupou com questões em torno da saúde mental, mas o seu papel na popular série de TV da Netflix realmente marcou o início da sua jornada para a consciencialização sobre este tópico universal.

Katherine é também muito dedicada a temas sobre igualdade, género, orientação sexual, idade e raça. Quando se preparava para interpretar o papel de Hannah, trabalhou com um psiquiatra especializado em adolescentes com a campanha dos EUA sobre a maioridade sexual, "It's On Us" (Depende de nós).

Katherine também se estreou como Leah no filme LGBTQ+ "Love, Simon", que explora a jornada do seu melhor amigo Simon, quando ele assume a homossexualidade.

