A estética colorida, que tomou o TikTok de assalto sob a hashtag #portuguesegirl, já conta com mais de 150 milhões de visualizações nesta rede social e tem dado muito que falar. O fenómeno chegou a Portugal pela mão da tiktoker Vicky Montanari que, apesar de não ser portuguesa, vive no país há mais de seis anos e foi cá, conta, que encontrou o seu estilo. Inspirada por tuturiais que ensinam como se veste uma "rapariga de Copenhaga", a tendência criada por Vicky Montanari já conquistou algumas adeptas que se têm rendido à nova estética, nomeadamente Rita Montezuma, Catarina Duque ou Mafalda Patrício.

Segundo a estética "portuguese girlie" o segredo é misturar os padrões errados de forma certa. As regras são claras:

Comece por escolher umas calças com um padrão divertido; Adicione uma camisola com um padrão que aparentemente não combine; Calce umas sabrinas de bailarina, ugly shoes ou umas sapatilhas diferentes; Acrescente um casaco com personalidade; Junte um acessório de indpiração floral e um colar para elevar o look; Adicione uma mala colorida e uns óculos de sol.

"Este é o look final e estou pronta para sair" diz Vicky Montanari no vídeo que conta com mais de seis milhões de visualizações. Porém, a estética recheada de cores vivas e padrões divertidos parece não ter convencido o público em geral e há acusações de que a nova tendência não representa a forma como as mulheres portuguesas se vestem. A acompanhar a estética que se tornou viral, vieram as críticas que se vão acumulando e onde se pode ler "falhei até em ser portuguesa", "absolutamente ninguém em Portugal se veste assim, posso prometer-vos" ou "o teu estilo é teu, fixe, mas chamar-lhe "portuguese" cai mal".

Existem, no entanto, algumas opiniões mais democráticas que nos chegam pelas mãos das influencers Ana Garcia Martins e Adri Silva.

"Para quem anda pelo tik tok a queixar-se que isto não é minimamente representativo das portuguesas, é porque não anda atento. Verdade que a larga maioria não se veste assim, como se tivesse pedido ao filho de dois anos que lhe escolhesse a roupa, mas basta dar uma volta pela cidade para perceber que elas andam aí. E não são muitas. E não são poucas. Bastantes, não é?", escreveu A Pipoca Mais Doce numa das suas publicações, no Instagram.

A influencer Adri Silva optou por partilhar a sua perspetiva através de um vídeo no TikTok, onde reforça a ideia que é uma tendência como tantas outras que já existiram:

"Quem me dera ter a pinta que elas têm a usar aquela roupa. O estilo delas é mesmo fixe e é mesmo fixe Portugal estar a ser falado, porque geralmente fala-se do Cristiano Ronaldo, dos pastéis de Belém e pouco mais.”, disse a influencer, recebendo um agradecimento da portuguese girlie, Vicky Montanari, que escreveu "sensata" na caixa de comentários.

Inspire-se em alguns dos looks e faça a sua versão da tendência.