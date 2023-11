Chegou a época dos jantares de Natal. Seja com familiares, amigos ou empresa, o mês de dezembro é recheado de festividades e, no meio das listas de presentes e de compras para a ceia, do trabalho e das responsabilidades do dia a dia, sobra sempre pouco tempo para se pensar no que vestir.

As lantejoulas são um dos elementos mais presentes nos outfits natalícios, e já agora, na Passagem de Ano, capazes de dar ao seu look um toque ousado e festivo. Dos vestidos cobertos de brilhos às peças mais discretas, são várias as opções. Inspire-se na fotogaleria abaixo e incorpore, ao seu gosto, as lantejoulas nos seus looks.

Afinal, o Natal é a época perfeita para destacar o seu brilho interior com um toque de glamour.