O calçado e os acessórios voltam a estar em destaque na última das duas apresentações coletivas dedicadas ao sector. ESC, Rufel e Sanjo são, desta feita, as marcas a quem cabe demonstrar que Portugal tem do melhor calçado e marroquinaria do mundo.

A coleção da marca ESC Prioriza a sustentabilidade, a ética e o carisma, assim como o Slow Fashion em vez do Fast Fashion.

A nova coleção Rufel é inspirada pela força da Natureza. Uma conjunto de propostas dominadas por tons terra em que a moda e a natureza se unem em simbiose. Um tributo à mulher moderna, sem perder a principal característica da marca: a elegância.

A coleção 'Tribe 33/90' da marca Sanjoé um diálogo entre a cultura urbana e a as antigas tradições, uma tensão criativa resultante de uma visão única sobre o ADN Sanjo e uma oferta de cores e texturas conectadas com as novas gerações. Inspirada nas mais icónicas silhuetas da marca entre 1933 e os anos 90 a Sanjo assume a sua Tribo urbana, onde a linha do tempo mistura presente e futuro. As texturas abordadas vão das bombazines às corduras técnicas impermeáveis, as camurças lavadas, costuras em ziguezague, materiais não convencionais no calçado e nunca explorados no universo Sanjo.

Veja as imagens das marcas: